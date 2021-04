Onderscheidingen in Putten voor mensen met passie voor de zorg

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim van Beek en Ineke van Beek-Renes (74 en 73) zijn al sinds 1981 - toen zij in Putten kwamen wonen - actief als vrijwilligers bij verschillende organisaties, waaronder het Comité intocht sinterklaas en het Comité avondvierdaagse. Als vrijwillige verkeersregelaars is het echtpaar nagenoeg altijd aanwezig bij grote evenementen in Putten en omgeving, zoals Koningsdag, de Veluwse Wandeltocht in Nijkerk, MTB Ermelo, de Putten Power Run en evenementen van SDC Putten.

Ariëtte van Kempen (67) werkte ruim veertig jaar als verloskundige en was bij de geboorte van zo'n negenduizend Puttense kinderen. Daarnaast was en is zij altijd in de weer voor mensen die het wat minder hebben. Ze stelt haar huis open voor mensen die dit nodig hebben en ze kookt, wa en strijkt als het in een gezin even niet lukt. Ze was twee jaar mantelzorger voor Tim, een meervoudig beperkt jongetje en dat is ze sinds 2000 ook voor Zinzi, een meervoudig beperkt en volledig afhankelijk meisje. Ook in haar familie en omgeving zorgde ze voor anderen in crisissituaties. Van Kempen is al vele jaren ouderling en kerkrentmeester bij de Andreaskerk en ze begeleidde via de organisatie Clinic Hidi Ethiopia verloskundigen in dat land.