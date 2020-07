Onderzoek: liggen Veluwse beken droog vanwege het Bosbad Putten?

Video Poolse werknemer (35) omgekomen door vallende lading bij bedrijfson­ge­val Putten: ‘De schok is enorm’

17:30 Een 35-jarige Poolse werknemer is aan het einde van de ochtend om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in Putten bij dierenvoederproducent Flevo. De man werd tijdens opruimwerkzaamheden geraakt door een vallende lading en overleed in de ambulance aan zijn verwondingen.