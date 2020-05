Onderzoek: zorgt Bosbad Putten voor problemen met de grondwaterstand?

Wethouder Roelof Koekkoek deed de toezegging voor het grondwateronderzoek dinsdagavond aan de politieke partijen in Putten, die discussieerden over het grondwaterverbruik van Bosbad Putten. Het zwembad heeft vergunning om per jaar 38 miljoen liter grondwater op te pompen voor het vullen en spoelen van het zwembad en voor de douches. Bosbad Putten is niet aangesloten op het waterleidingnet van Vitens.

Het grondwatergebruik van het Bosbad Putten is omstreden, met name natuurorganisaties zeggen dat de omliggende beken erdoor droogvallen. Nu het zwembad een nieuwe wildwaterbaan heeft gebouwd, die binnenkort opent, is het grondwater extra actueel. Voor deze attractie vroeg het zwembad vergunning aan om 22.000 kuub extra grondwater te mogen onttrekken, maar die vergunning is geweigerd door Waterschap Vallei en Veluwe.

Raadslid Ellis van Dam van de partij Gemeentebelangen zette het onderwerp op de agenda van de commissievergadering. Ze maakt zich zorgen over de droogte in de natuur en doet de suggestie het Bosbad Putten aan te sluiten op het waterleidingnet.

Acht grote gebruikers

Wethouder Koekkoek: ,,Er zijn in Putten acht grootgebruikers van grondwater, die samen jaarlijks 800.000 kuub water onttrekken. Bosbad Putten is qua grootte de zesde in het rijtje.’’

Volgens de wethouder gaan Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Putten samen onderzoek doen. Op meerdere meetplekken rond het Bosbad worden buizen geplaatst om het effect te zien van de grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand.

De wethouder vertelt dat het grondwateronderzoek in Putten op drie plekken wordt uitgevoerd, om ook op andere plaatsen duidelijkheid te krijgen over het grondwater in Putten, dat nogal fluctueert. De metingen gebeuren rond Bosbad Putten, in Putten Zuid en in Rimpeler/Bijsteren.

Verband is al duidelijk

Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieubescherming Putten juichen het onderzoek naar de grondwaterstanden in Putten toe. ,,Voor mij is het verband tussen de grondwateronttrekking door het Bosbad Putten en de droogte in de omliggende beken wel duidelijk. Maar een gedegen onderzoek is altijd goed’’, zegt gebiedsmanager Machiel Bosch van Natuurmonumenten, eigenaar van het naast het Bosbad Putten gelegen landgoed Oud Groevenbeek. Het landgoed valt in Natura2000-gebied.

,,Het verband is voor ons nu al duidelijk,’’ zegt Aart van Dusschoten van Stichting Natuur en Miliebescherming Putten. ,,Toen in maart het Bosbad Putten sloot vanwege coronacrisis en de grondwateronttrekking stopte, stroomde onmiddellijk de Volenbeek vol. Als het Bosbad in mei de grondwateronttrekking weer opstartte voor het vullen van de Kanovijver, is de Volenbeek binnen twee dagen droog gevallen.’’