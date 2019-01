Onderzoeksrapport over gevonden menselijke schedel in Putten kwijtgeraakt tussen de post

Het onderzoeksrapport van de gevonden menselijke schedel in Putten is kwijtgeraakt tussen de post. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stuurde het rapport op 19 december op naar de afdeling Forensische Opsporing van de politie in Apeldoorn, maar daar kwam het nooit aan.

Dat bevestigt Edward Ernst, woordvoerder van het NFI. De vermissing van het dossier met onderzoeksresultaten was nog niet doorgedrongen bij de Apeldoornse politie. Die dacht dat het onderzoek naar de vondst van de schedel nog niet was afgerond vanwege drukte bij het NFI. Ernst: ,,Het versturen van dossiers gaat via Post NL. We weten niet waar het is misgegaan. Het kan ook zijn dat het later nog boven water komt.”

Het onderzoeksrapport hoort bij een menselijke schedel die begin september is gevonden in de bossen van Putten. Een wandelaar deed de opmerkelijke vondst in de omgeving van de Garderenseweg. Vervolgens is de schedel voor onderzoek naar het NFI gestuurd. Het onderzoek werd vorige maand afgerond, waarna de resultaten op 19 december naar de politie zijn gestuurd.

Vakantieperiode

Toen de Stentor vragen stelde over de voortgang van het onderzoek kwam de zaak rond het vermiste dossier aan het rollen. Afgelopen maandag is alsnog een kopie van het dossier naar de politie in Apeldoorn gestuurd. ,,Toen jullie (De Stentor, red.) meldden dat de politie het rapport nog niet binnen had was het logisch om een kopie te sturen”, legt Ernst uit.

Hoe het komt dat de politie niet eerder aan de bel trok weet het NFI niet. ,,Door de vakantieperiode heeft waarschijnlijk niemand het signaal eerder gegeven.” Volgens het instituut was de vermissing uiteindelijk wel op een andere manier boven tafel gekomen. ,,Er worden altijd afspraken gemaakt over levering van rapporten.”

Vorige week nog meldde de politie Oost-Nederland dat het onderzoek naar de schedel nog niet was afgrond. Dit kwam volgens de politie, omdat ‘er soms andere meer urgentere zaken tussendoor komen’. Vervolgens liet een woordvoerder van de politie weten dat het rapport ‘nog niet blijkt te zijn verstuurd’. Het NFI ontkende dat door te stellen dat het dossier wel degelijk was opgestuurd.