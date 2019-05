Onenigheid tussen Recyfood Putten en gemeente over welke stoffen het bedrijf mag verwerken

De gemeente Putten wil per se niet dat Recyfood afvalproducten verwerkt met de code .99 en die vervolgens verkoopt aan afnemers in de landbouw. ,,De kans bestaat dat deze producten uiteindelijk in veevoer terecht komen of over het land worden uitgestrooid. We willen ieder risico uitsluiten, daarom nemen we liever het zekere voor het onzekere, dus worden de stoffen niet in de vergunning opgenomen,’’ meldt woordvoerder Toon Schuiling. Volgens de gemeente vallen onder de Eural code.99 alle ‘niet nader genoemde afvalstromen’. De gemeente vindt deze omschrijving veel te onduidelijk en durft de stoffen daarom niet in de vergunning op te nemen.