Onroerendezaakbelasting Putten stijgt minder snel, maar de rekening blijft gelijk

update Kettingbot­sing met zeker 8 auto's en een vrachtwa­gen: A28 bij Ermelo dicht

31 december Op de A28 bij Ermelo is aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd met acht of negen auto’s en een vrachtwagen. Één auto vloog bij het ongeluk in brand. De A28 ging na de kettingbotsing in de rijrichting Amersfoort op slot.