Onrust in politiek Putten: lokale partij roept op te stoppen met moddergooien

Nu het maar niet wil vlotten met de formatie, lopen de spanningen in de Puttense politieke arena hoog op. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.

Al richt hij zich eigenlijk voornamelijk tot de plaatselijke VVD. Die voelt zich als grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen buitenspel gezet in de coalitievorming. ,,Ze hebben lak aan de verkiezingsuitslag’’', fulmineerde fractievoorzitter Albert de Bruin deze week.

‘Onthutsend noemde hij het coalitievoorstel dat informateur Hans van Overbeeke deed: Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA (allemaal goed voor drie zetels). ,,Met alle respect, maar dit is een coalitie van verliezers. Ze zijn gezamenlijk veertien procent van hun kiezers kwijtgeraakt. WijPutten is nog steeds de grootste partij (4 zetels, red.) en wij zijn de grote winnaar (3 zetels, red.), maar worden nu wel aan de kant gezet. Ik heb de informateur gevraagd of de verkiezingsuitslag nog een rol heeft gespeeld in zijn voorstel, maar dat was niet het geval.”

Cynisme

Dat schoot Gemeentebelangen-fractievoorzitter Robin Hoogendijk in het verkeerde keelgat. ,,Stuitend vind ik te moeten lezen in de media dat sommige plaatselijke VVD ‘prominenten’ zeer negatieve uitlatingen doet over de informateur en zijn integriteit in twijfel trekken. Opmerkelijk vind ik dat de VVD fractievoorzitter opmerkt de inhoud van het coalitieakkoord al te kennen terwijl het eerste gesprek tussen Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA nog moet plaatsvinden’’, reageert hij met gevoel voor cynisme.

Die coalitieonderhandelingen beginnen maandag. Aan de vooravond komt Hoogendijk met een dringend verzoek: ,,Ik doe een oproep aan alle zes de politieke partijen om ons te gaan concentreren op het besturen van onze gemeente en te stoppen met het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen. Of je nu dadelijk een coalitie- of een oppositiepartij bent, samen aan de slag voor ons mooie dorp Putten.’’

Volledig scherm VVD-fractievoorzitter Albert de Bruin (links) is de gebeten hond. © Ruben Schipper Fotografie