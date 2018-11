Onveilige situaties rond scholen sinds verbod op Stint: klachten van bijna-ongelukken

Dat schrijven de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOink), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dinsdag gaat het Kamerdebat verder met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de Stint. Van Nieuwenhuizen besloot het voertuig voorlopig te verbieden na een ongeval met een Stint in Oss dat aan vier kinderen het leven kostte.

‘Spannend’

,,Zorgwekkend, ook voor ouders en weggebruikers, is het wandelen door straten met grote groepen jonge kinderen waarbij complexe verkeersknooppunten moeten worden overgestoken”, zo schrijven de organisaties. ,,Het voordeel van de Stint is dat je deze op het schoolplein kunt parkeren. In plaats daarvan moeten kinderen nu vaak met busjes vervoerd worden en om ze daar veilig in te krijgen is soms spannend”, lichtte voorzitter Felix Rottenberg van brancheorganisatie Kinderopvang toe.