OM eist 4,5 jaar cel tegen 'bankier' van de men­sen­smok­kel­ben­de

23 januari Tegen de financiële man uit Putten van een bende die zich bezig hield met de smokkel van mogelijk 370 Syrische vluchtelingen is dinsdag 4,5 jaar cel geëist. Het is wellicht de grootste smokkelbende die in Nederland is opgerold, aldus het Openbaar Ministerie.