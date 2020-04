Ook bij Putten moet de brandweer in het bos een brand blussen

Muziek­feest­je op de vierkante meter

18 april Het is stil in de regio. Waar het in deze maanden elk weekend raak hoort te zijn met optredens, muziekfeesten, concerten en koren is er een deken van rust neergedaald. Ook dirigenten, zangers, musici en dj’s zitten thuis en proberen van de nood een deugd te maken.