Ook kruidentuin Putten afgesloten voor publiek vanwege te grote drukte

Gelderse wegen en trekpleis­ters op slot in paasweek­ein­de: ‘Blijf thuis, we zijn er nog niet’

12:52 In het paasweekeinde even met de cabrio of motor op de Strandboulevard in Harderwijk? Dat kunnen de mensen wel uit hun hoofd zetten. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) sluit met pasen vanwege de coronacrisis enkele wegen en toeristische trekpleisters.