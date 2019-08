Oorlogsverleden in Putten nog te delicaat om graf Poolse soldaat een naamplaat te geven

Waarom willen burgemeester en wethouders van Putten per se geen toestemming geven voor een eenvoudig naamplaatje op een graf?

,,Dat komt omdat alles wat met de oorlog te maken heeft, en vooral met de razzia van 1 en 2 oktober 1944, nog altijd zeer gevoelig ligt in Putten. Ook 75 jaar na de oorlog nog. We willen daar heel zorgvuldig mee omgaan. Het verhaal over Herbert Lippock is niet honderd procent helder. Hij is in 1944 doodgeschoten door een politieagent uit Putten. Lippock is niet van onbesproken gedrag, we weten niet exact hoe zijn rol was. Als we nu toestemming geven voor het plaatsen van een naamplaat, geven we Lippock erkenning. Daarmee spreken we ons uit over de man. En indirect ook over de politieagent die hem doodschoot. Dat willen we niet. We willen ons onthouden van commentaar, dus geven we geen toestemming voor de naamplaat.’’