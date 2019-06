Oorzaak vervuiling zwemwater Strand Nulde bij Putten niet te achterhalen, maar de kust is weer veilig

Rijkswaterstaat, die eigenaar is van het water in de Randmeren, concludeert dat de verontreiniging is verdwenen, maar dat het niet mogelijk is om de bron te achterhalen. ,,De afgelopen jaren is het water bij Strand Nulde juist van erg goede kwaliteit geweest,’’ zegt woordvoerder Elma Peters. ,,Waar de verontreiniging vandaan is gekomen weten we niet. Maar omdat alle resten zijn opgelost, kunnen we de oorzaak niet meer achterhalen. Het onderzoek is daarom gestopt.’’