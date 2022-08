Op jacht naar lokfiets treft politie voor tonnen aan coke in chalet in Putten

Op jacht naar een gestolen lokfiets stuitte de politie in Putten begin dit jaar in een chalet in het buitengebied 20 kilo cocaïne, met een geschatte straatwaarde van zo’n zes ton. Een 54-jarige man en zijn 16-jarige zoon uit het Verenigd Koninkrijk zijn aangehouden. Gisteren is voor de rechtbank in Zutphen 3,5 jaar cel tegen de vader geëist.