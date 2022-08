Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips dit weekend!

FESTIVAL

Volledig scherm Foto ter illustratie Klinkende Glazenfestival Balkbrug. © ANP / EPA

Klinkende Glazenfestival

De zomer is in volle gang en dat wordt zondag gevierd op wijngoed De Reestlandhoeve in Balkbrug met het Klinkende Glazenfestival. Oftewel proosten op het leven, dansen op muziek en genieten van een goed glas Reestlander wijn en streetfood. Het festival is van 16.00 tot 20.00 uur.

EXCURSIE

Volledig scherm Landgoed De Horte in Dalfsen. © Landschap Overijssel

Op stap op Landgoed De Horte

Wandelen over een landgoed in Franse stijl, dat kan zaterdag op De Horte in Dalfsen. Het veelzijdige landgoed is aangelegd begin 17e eeuw. Een gids van Landschap Overijssel voert je mee over slingerpaadjes en langs verrassende doorkijkjes. De wandeling begint om 10.00 uur en duurt 2,5 uur.

OLDTIMERSHOW

Volledig scherm Foto ter illustratie van een oldtimer Fiat 500. © Wim Schellekens

Auto’s en demonstraties

Je ogen uitkijken doe je op bij de Oldtimershow zaterdag in Hulshorst. Daar komen prachtige auto’s en trekkers uit vervlogen jaren van het merk FIAT bij elkaar. De klassiekers staan opgesteld rondom molen ‘de Maagd’. Naast de show zijn er demonstraties van maaien met de zeis, combine en houtslepen met paarden. De Oldtimershow begint om

KUNST

Volledig scherm Maron Hilverda is een van de kunstenaars die haar atelier dit weekend openstelt voor publiek. © Nicolette Dubbeldam

Open ateliers van KunstOogst

Dit weekend stelt een groep kunstenaars hun ateliers open in Ruurlo, Warnsveld en Zelhem. Onder de naam KunstOogst zoeken ze verbinding, vinden en vasthouden. KunstOogst is een groeiend initiatie van kunstenaars in de Achterhoek. Het is geen kunstroute, maar wijst de weg naar kunstenaars die zich aan dit initiatief hebben verbonden.

DEMONSTRATIE

Volledig scherm Het Putter Stoomgemaal © Ruben Schipper

Draaidag stoomgemaal

Het Putter Stoomgemaal is één van de acht nog werkende stoomgemalen in Nederland. Wil je zien hoe het stoomgemaal werkt, kom dan zaterdag naar de draaidag en beleef dit unieke erfgoed in bedrijf. In de schuur staan onder meer miniatuurstoommachientjes. Kinderen kunnen een hulpstokersdiploma behalen. De draaidag is van 10.00 tot 16.00 uur.