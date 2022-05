Opa (79) uit Putten moet cel in vanwege seksueel misbruik: ‘Enkel gericht op zijn eigen gevoelens’

Bij de behandeling van de zaak, twee weken geleden in de rechtbank in Zutphen, gaf de grootvader in een emotionele en beladen zitting toe dat hij zich aangetrokken voelde tot zijn kleindochter: ze was zijn lieveling, zei hij. Het gebeurde vooral als het kind bij haar grootouders logeerde en overal in huis: zowel op de bank bij het televisiekijken, als op bed of onder de douche.