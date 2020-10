Open huis bij landgoed Groot Spriel in Putten kan niet doorgaan vanwege corona

,,Met de recente coronavoorschriften is het niet verantwoord om veel publiek te ontvangen,’’ zegt Monique Hoeve van het zorglandgoed Groot Spriel. ,,We hebben gemerkt dat er heel veel interesse was, maar het is niet verstandig om nu grote groepen mensen te ontvangen.’’

Het karakteristieke landgoed Groot Spriel aan de Garderenseweg in Putten is sinds eind september in gebruik als zorglandgoed voor dementerende mensen. Nu zijn dat nog mensen die voor dagbesteding komen, maar volgend jaar komen er ook mensen met dementie te wonen in het kasteel. Het bekende pand wordt de komende tijd verbouwd en is naar verwachting in het voorjaar 2021 klaar.