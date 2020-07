Open school met groene daken in nieuw bouwplan in Putten

Puttense jeugd eist rol op in coronade­bat: ‘Praat niet over ons, maar met ons’

16 juli Een jongerencafé, legale keten, meer reuring in de zomermaanden en meer baantjes voor de jeugd. Maar bovenal: hoor ons, zie ons en neem ons serieus. Dat was de strekking van een open brief die de Puttense jeugd gisteren aan burgemeester Henk Lambooij overhandigde, naar aanleiding van premier Mark Ruttes oproep om jongeren meer bij het corona-debat te betrekken.