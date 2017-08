Opening Blokker Harderwijk: Iedereen wil de tiende klant zijn

Alleen tiende betalende klant zijn, is niet voldoende. Ook moet de koper in het bezit zijn van een flesopener. En die had Wendy van de Kaa bij zich toen ze voor drie euro een setje vershoudbakjes afrekende. "Niet verwacht en die bakjes had ik toevallig nodig", glundert ze even later met de grote Philips-doos in de hand. "Ik heb er altijd al eentje gewild, maar ze zijn zo duur."

Van de Kaa was om kwart voor negen al in de Donkerstraat aanwezig, waar om tien uur de deuren open gingen van de 250 meter verder verhuisde Blokker nieuwe stijl. Ze komt helemaal vanuit Stadskanaal. "Via een castingbureau om te figureren voor de filmopnames van Blokker", bekent ze. Het woord figurant valt veelvuldig, maar de Blokker-mensen zwijgen er liever over. De coördinatrice van de promotiefilm geeft schoorvoetend toe dat er inderdaad een 'klein groepje' is opgetrommeld om voor 'wat reuring' te zorgen. "Je weet nooit hoeveel klanten er komen en voor de filmbeelden moeten er wel mensen zijn."

Volledig scherm De Nieuwste Blokker in Harderwijk is geopend. Echtpaar Kraaijenhof uit Harderwijk was de gelukkige winnaar van een van de tien airfryers. © Sacha Wunderink

Belangstelling

Achteraf gezien, hadden de Harderwijkers zelf voldoende vulling voor de film kunnen zijn. Want de belangstelling voor de Nieuwste Blokker was groot. De tevredenheid eveneens. 'Mooi, ruim, overzichtelijk' klinkt het uit de monden van de nieuwsgierige klanten. De complimenten sluiten precies aan bij het effect dat de winkelorganisatie met het concept Nieuwste Blokker voor ogen had.

Harderwijker Hendrik Jan Kraaijenhof is dubbelblij. In zijn rolstoel bezocht hij met zijn vrouw Jannie de nieuwe winkel in het oude pand van Scheer & Foppen. "Een hele open winkel waar ik met mijn rolstoel goed door de paden kan. Ik kan ook alles goed zien", is hij verheugd. Op zijn schoot prijkt dezelfde doos als die waar van Van de Kaa de winkel mee verliet. Goed voor blijdschap nummer twee. Jannie Kraaijenhof: "Ik sta nog helemaal te trillen en kan het bijna niet geloven dat wij de airfryer hebben gewonnen."

Heteluchtfriteuse

Het was niet het doel van hun bezoek, al had het echtpaar er wel aan gedacht een flesopener mee te nemen. "Je weet maar nooit. Misschien heb je mazzel." En dat hadden de Kraaijenhofs. Hun aankoop van keukenpapier, zakdoekjes en wc-verfrisser kostte drie euro en daar kregen ze de heteluchtfriteuse van bijna 200 euro bij. "We hebben het wel eens over zo'n ding gehad, maar ach, hij kost nog wel wat", vertelt Hendrik Jan over de nu vervulde wens.