Operales voor senioren in Putten: ,,Gewoon lalala”

Onderzoeks­rap­port over gevonden menselijke schedel in Putten kwijtge­raakt tussen de post

9 januari Het onderzoeksrapport van de gevonden menselijke schedel in Putten is kwijtgeraakt tussen de post. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stuurde het rapport op 19 december op naar de afdeling Forensische Opsporing van de politie in Apeldoorn, maar daar kwam het nooit aan.