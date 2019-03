Oproep aan ondernemers: kom met ideeën voor duurzame energie in Putten

Het maakt niet uit om welk idee het gaat, als het maar in Putten uitvoerbaar is en op een duurzame manier energie opwekt, liefst grootschalig. Van windmolen tot zonnepanelenpark, van biogas tot aquathermie, van aardwarmte tot het maken van waterstof, alles is welkom. Niets wordt op voorhand uitgesloten.

Coördinator

In Putten wordt nog relatief weinig duurzame energie opgewekt. Om aan de doelstellingen te voldoen van het landelijk klimaatakkoord, waar naar verwachting in mei of juni 2019 de handtekeningen onder worden gezet, zal Putten een inhaalslag moeten maken. Daarom gaat de gemeente Putten een energiecoördinator in dienst nemen. Die moet de initiatieven van ondernemers of particulieren gaan uitwerken en helpen te realiseren.

Woningbouw

Het idee kan op brede steun rekenen in de plaatselijke politiek. Alleen voor de partij Gemeentebelangen heeft geld steken in duurzame energie geen prioriteit, liever investeert Gemeentebelangen het geld in woningbouw. Een energiecoördinator kost 30.000 euro voor 300 uur werk. Het is de bedoeling dat de energiecoördinator in 2019 alle ingestuurde ideeën heeft uitgewerkt.

Er hebben zich op dit moment al een paar ondernemers gemeld bij de gemeente Putten, zegt wethouder Gerbert Priem die verantwoordelijk is voor duurzame energie. Hij wil, zodra er tien plannen binnen zijn, de boel zo snel mogelijk gaan uitwerken. Als er in augustus nog geen tien ideeën zijn ingeleverd, start de coördinator alvast met de ideeën die dan al voor liggen. De wethouder verwacht dat er ongeveer 15 voorstellen zullen worden ingestuurd.

Fonds