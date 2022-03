Ouder echtpaar hoopt afgebrande boerderij in Putten te herstellen: ‘Wat nog goed is, is goed’

Het is een triest gezicht, de afgebrande boerderij aan de Groot Hellerweg in Putten. Of beter gezegd: wat er nog van over is. Echtpaar Lozeman staat er de ochtend na de brand van donderdagavond verdwaasd naar te kijken. Hun stulpje is in rook opgegaan, maar Gerrit Lozeman is hoopvol. ,,Ik hoop dat we de boel nog kunnen herstellen.”