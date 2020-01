Overvallers houden slachtoffer 10 uur gevangen in woning in Putten en gaan ondertussen pinnen

De twee daders van een woningoverval aan de Oude Prinsenweg in Putten op vrijdag 27 december, hebben daarbij een pinpas buitgemaakt waarmee dezelfde dag nog werd gepind in Elburg. Dat meldt Politie Harderwijk.

Terwijl zijn huis werd doorzocht door twee mannen, kwam de bewoner op vrijdagavond 27 december rond 22.00 uur thuis. Hij liep daarbij de overvallers tegen het lijf die hem daarna onder bedreiging tot de volgende ochtend 08.00 uur hebben vastgehouden in zijn eigen huis.

Het kleine buurtschap Krachtighuizen, waar de overval plaatsvond, reageerde geschokt.

Dashcambeelden

De politie Harderwijk heeft woensdag via Facebook bekendgemaakt dat er tijdens de overval een pinpas is buitgemaakt waarmee tussentijds is gepind. Politiewoordvoerster Jennifer van Schoonhoven: ,,Wij denken dat één van de twee mannen mogelijk is weggeweest met de pas en dat deze gepind heeft bij een ING bank in Elburg aan de Zuiderzeestraatweg Oost.’’

Haar collega Marloes Ballast voegt toe: ,,We horen heel graag of mensen iets hebben gezien rond de Oude Prinsenweg in Putten, met name tussen vrijdag 27 december 22.00 uur en zaterdag 28 december 08.00 uur.’’

De politie hoopt bijvoorbeeld dat mensen dashcambeelden hebben gemaakt.

Pinnen in Elburg

Ballast vraagt tevens of mensen iets hebben gezien tussen die tijdstippen aan de Zuiderzeestraat Oost in Elburg, waar bij de bewuste ING pinautomaat geld is opgenomen van het slachtoffer.

,,Wellicht heeft iemand iets kunnen zien of heeft iemand dashbordbeelden, de automaat is goed te zien vanaf de openbare weg’’, doelt zij op de N309 die daarlangs loopt.

Signalementen

De signalementen van de twee daders luiden als volgt. Dader één: jongeman, ongeveer 20 jaar oud, blanke huidskleur, fors postuur en ongeveer 1.75 cm lang. Hij droeg een donker jack en lichtgrijze joggingbroek.