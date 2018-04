Parkeerplekken Roosendaalseweg in Putten breder om spiegels te sparen

Weer twijfels over rondweg Putten: In­ge­ni­eurs­bu­reau voorspelt (te) weinig verkeer

8 april De aanleg van de veelbesproken zuidelijke rondweg in Putten staat weer op de agenda. Na een studie door ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, in opdracht van de gemeente, is de vraag vooral: is de weg wel nodig?