Parkeerterrein Brinkstraat wordt nieuwe camperlocatie in Putten

Begin dit jaar deed de gemeente een oproep aan belangstellenden om een plan in te dienen. Zes partijen maakten hier gebruik van. Alleen Van Elten voldeed aan alle gestelde voorwaarden.

De jonge ondernemer, die het bedrijf van zijn vader Henk overneemt, ziet de camperplek als een 'mooie kans'. ,,Voor het dorp is het een mooie recreatieve toevoeging en voor ons park een uitbreiding. Je ziet dat de campermarkt groeit, terwijl dat op andere recreatiegebieden niet zo is."

De gemeente heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het terrein. Te denken valt aan verharding, verlichting, watertappunt, afvalwaterloosput, lozingsmogelijkheden voor het toilet, stroomaansluitpunten en Wifi.

17 parkeerplaatsen

De acht overnachtingsplekken gaan ten koste van zeventien reguliere parkeerplaatsen. Volgens Van Elten geen probleem op de zes dagen in de week dat het terrein nagenoeg leeg staat. ,,Alleen op woensdag, de marktdag, is de parkeerdruk er wel groot. We moeten nog overleggen hoe we dat gaan oplossen. Misschien gaat de camperplaats op die dag wel dicht of zoeken we een mogelijkheid dat er ook door anderen op het terrein mag worden geparkeerd."

48 uur

Op de nieuwe camperlocatie is kampeergedrag niet toegestaan. Dus geen luifels, stoeltjes buiten of een waslijntje spannen. De plekken zijn puur bedoeld voor overnachting en een verblijfsduur van maximaal 48 uur. De recreant die met zijn camper aankomt, moet zich via een app aanmelden waarna de voorzieningen ontsloten worden.

Wat een overnachting precies gaat kosten, weet Van Elten nog niet, maar hij verwacht tussen de tien en vijftien euro. ,,Met zulke tarieven is het een uitdaging om het kostendekkend te krijgen. Maar de winkeliers in het centrum zullen er zeker profijt van hebben. Uit onderzoek blijkt dat een stel in een camper per dag rond de 65 euro uitgeeft in winkels en horeca."

2018