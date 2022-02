Petitie tegen industrieterrein Henslare: ‘Putten wordt op slot gezet’

Winkeliers in Putten zijn lege straten beu en doen mee in lawaaipro­test; ‘Den Haag laat ons verdrinken’

Winkeliers in Putten zijn er klaar mee. Ze willen ‘gewoon open’. Dinsdag liepen ze mee in een lawaaiprotest in Barneveld en na een goed gesprek in het gemeentehuis stuurde burgemeester Henk Lambooij een brandbrief naar het nieuwe kabinet. ,,De landelijke overheid ziet liever dat we verdrinken.’’

12 januari