Pluimveeslachter Storteboom in Putten gaat 100.000 kippen per dag extra verwerken

De directie van Storteboom is graag bereid uitleg te geven over de voorgenomen productieverhoging, maar in tijden van corona is het ondoenlijk om een rondleiding te verzorgen door het bedrijf, zeggen algemeen directeur Harm Laros en directeur corporate affairs Martine Onderdijk. ,,Normaal, buiten coronatijd, zijn we open en geven we regelmatig rondleidingen. Maar nu even niet, zowel voor onze medewerkers als voor de bezoekers willen we de veiligheid zo groot mogelijk houden.’’