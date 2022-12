Polikliniek in Nijkerk sluit de deuren: te weinig patiënten

Schilderij in Musiom Amersfoort beschadigd na inslaan ruit: verdachte lijkt op de kerstman

Bij Museum Musiom aan de Stadsring in Amersfoort is een ruit gesloopt. Hierachter hingen twee schilderijen, één daarvan is toegetakeld door glasscherven die erdoorheen scheurden. Het wapen was waarschijnlijk een baksteen met een touw eraan, die iemand tegen de ruit slingerde. Dit gebeurde afgelopen vrijdag rond 08.30 uur.

19 december