Politie grijpt twee inbrekers in de kraag in Putten dankzij oplettende buurtbewoner

video Modern, strak en schoon: gereno­veerd gemeente­huis in Putten valt in de smaak

19 september ,,Goedemorgen, waarmee kan ik uw helpen?” Bij elke beweging van de draaideur van het gerenoveerde gemeentehuis in Putten benadert de gastvrouw de nieuwe binnenkomer met een glimlach. ,,Nergens mee. Eigenlijk ben ik gewoon nieuwsgierig hoe het geworden is en waar mijn geld is heen gegaan. Het is mooi geworden", zegt de bezoeker.