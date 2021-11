Politie pakt jager met kogels en klemmen bij Putten: ‘Lagen in zijn geparkeerde auto die niet op slot stond’

De politie heeft gisteravond in het buitengebied van Putten een jager uit Schaijk (59) bekeurd die pootklemmen in zijn auto had liggen. Deze illegale klemmen worden gebruikt door stropers. Ook vond de politie in de auto van de man - die niet op slot stond - scherpe munitie.

Pootklemmen zijn illegaal in Nederland omdat ze kunnen zorgen voor gruwelijke verwondingen bij dieren en een langzame, pijnlijke dood. De munitie bestond uit meerdere dozen vol kogels.

Politie gewaarschuwd

De auto van de jager werd ontdekt door twee groene BOA’s. Dat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst staan van bijvoorbeeld wild- of terreinbeheerders en gemeenten.

Toen de BOA’s de klemmen en munitie zagen liggen in de verlaten auto die niet op slot stond, hebben zij de politie gewaarschuwd. Jurion Veenstra was één van de agenten die ter plaatse kwam. Hij meldt via Instagram dat de jager een proces verbaal heeft gekregen voor de illegale pootklemmen.

In de auto van de jager trof de politie illegale pootklemmen aan en scherpe munitie in de vorm van dozen vol kogels.

Bijzondere wetten

Veenstra: ,,Het betrof een 59-jarige man uit Schaijk die in het bezit was van een jachtakte. Dat hij ongeveer zestig kogels achterliet in een auto die niet op slot stond, heeft verder geen gevolgen, al was dat niet echt wenselijk en onhandig.’’

Voor de pootklemmen kreeg de man een proces verbaal. Dat gaat naar het Team Korpscheftaken Eenheid Oost Nederland die actief is met bijzondere wetgeving, bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming (waaronder de jacht valt) en de Wet wapens en munitie. ,,De pootklemmen hebben wij in beslag genomen. Ik sluit niet uit dat dit hem zijn jachtakte kan kosten.’’

Mountainbikers

De BOA’s stuitten op de auto toen zij gisteravond controleerden of er mensen illegaal aan het mountainbiken waren in het buitengebied van Putten. Volgens Veenstra is daar in toenemende mate sprake van in bepaalde gebieden van de Veluwe.

,,Op de meeste plekken op de Veluwe mag je na zonsondergang niet komen. Maar omdat veel mensen die graag mountainbiken overdag moeten werken en het vroeger donker wordt, gaan ze met een lamp toch het bos in op de fiets. Dat mag dus niet.’’

In de auto trof de politie dozen met kogels aan.