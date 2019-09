Politie pakt man (39) op in Putten die vermoedelijk camper in brand stak

Putten haakt af met wespenbe­strij­ding bij de mensen thuis, Harderwijk behoudt service als enige in de regio

12 september Last van wespen? Als je in Putten woont, kun je tot 1 oktober nog de gemeente bellen. Daarna moet het probleem worden opgelost door (commerciële) bestrijders. In Ermelo is de tijd dat de gemeente kwam opdagen al lang verleden tijd. Harderwijkers kunnen als enige in deze regio nog wel gebruik blijven maken van de gemeentelijke service.