Politie rukt uit voor rode ballonnen op A28 bij Putten

Stichting Buitensport Putten stoot sportpark af en stopt groot onderhoud

28 september De Stichting Buitensport Putten draagt per 1 oktober sportpark De Eendracht over aan de gemeente Putten en stopt dan ook met het groot onderhoud. De stichting heeft het 'drastische' besluit genomen uit onvrede over het subsidiebeleid.