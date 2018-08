Politie traceert automobilist van mislukt Keke challenge-dansje in Putten

De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen wat hij verklaard heeft. Woordvoerder Siemen Klok van de politie Oost-Nederland bevestigt dat de auto waarin de man reed een buitenlands kenteken heeft, maar dat de man in Nederland woont. Hij is niet aangehouden. Ook is hem nog niets ten laste gelegd. Onderzoek moet eerst uitwijzen of hij iets strafbaars heeft gedaan.

Zoek naar filmer

De politie is nog op zoek naar getuigen en naar de maker van het filmpje over deze mislukte 'Keke challenge', dat na het incident viral ging.

Op onder meer YouTube zijn tal van filmpjes te zien van mensen die op het nummer 'In my feelings' van rapper Drake naast hun rijdende auto dansen. Video's waarin het dan hopeloos mis gaat, zijn het meest populair. De beelden laten ook zien hoe link deze challenge is: op meerdere video's is te zien hoe mensen worden aangereden door andere automobilisten.

De rage is ontstaan nadat Instagram-komiek 'Shiggy' een dansje uitvoerde op de muziek van In my feelings. Het nummer van Drake werd al snel een hit nadat de beelden viral gingen.