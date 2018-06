Politiek Putten: help mensen die keihard uit hun recreatiewoning worden gezet

Putter kerkorgels trekken alle registers open deze zomer

21 juni Liefhebbers van kerkorgelmuziek kunnen hun vingers aflikken deze zomer in Putten. Naast de Oude Kerk die al decennia zomerconcerten geeft, komt nu ook de Hersteld Hervormde Kerk met een eigen serie 'topconcerten' in juli en augustus. ,,We zijn zo trots op de klank van ons orgel, dat willen we graag delen."