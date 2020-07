Poolse werknemer (35) omgekomen door vallende lading bij bedrijfsongeval Putten: ‘De schok is enorm’

Volgens de woordvoerder van Flevo was deze ochtend een aantal personeelsleden van de dierenvoederproducent bezig met het opruimen van de vriescel. Tijdens dat werk kwam rond 11.45 uur één van de werknemers onder een vallende lading grondstoffen terecht. ,,Hij was in eerste instantie nog bij bewustzijn. De bedrijfsleiding werd direct gewaarschuwd waarna de hulpdiensten meteen werden ingeschakeld”, vertelt de woordvoerder.



Intussen werd het slachtoffer onder een dekens gestopt om te voorkomen dat hij nog meer kou vatte. ,,De ambulance was er snel. De toestand van het slachtoffer verslechterde echter rap in de ambulance. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat bleek helaas tevergeefs.”



De schok is volgens de woordvoerder van het bedrijf ‘enorm’. ,,Er zijn zo'n 25 tot 30 personeelsleden in dienst hier. Die mensen kennen elkaar allemaal persoonlijk. Het slachtoffer was al langere tijd bij ons werkzaam. Dit is vreselijk.”



De Inspectie SZW voert momenteel onderzoek uit op de plaats van het ongeval.