Prestatieafspraken voor komend jaar in Putten: bouw van sociale huurhuizen en flexwoningen

In 2023 neemt WSP in totaal 34 sociale huurwoningen in ontwikkeling, wordt gezamenlijk gezocht naar locaties voor flexwoningen en wordt gewerkt aan een woonzorgvisie. ‘Dit is slechts een greep uit het pakket aan afspraken', zo laten de betrokken instanties weten. Dinsdag werd het document officieel ondertekend.

Verduurzaming

Van der Ent is content over de afspraken. ,,De prestatieafspraken zijn een mooie weerspiegeling van wat we gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. We slaan de handen ineen om de verduurzaming van de huurwoningen te versnellen”, zo stelt ze.

Volgens Anke Huizing van de huurdersorganisatie was het ‘een mooi proces’ om tot gezamenlijke afspraken te komen: ,,Eigenlijk zaten we steeds snel op dezelfde lijn, omdat we zochten naar het gezamenlijk belang: goed en betaalbaar wonen in Putten.”

Bertus Cornelissen, wethouder Volkshuisvesting en Wonen vult aan: ,,We werken samen aan het doel om Putten een aantrekkelijke gemeente te laten zijn voor alle doelgroepen. Samen bouwen we aan een gemeente waar iedereen een thuis vindt.”

De basis voor alle gemaakte afspraken is de gemeentelijke Woonvisie Putten 2020-2025.