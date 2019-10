Prinses Beatrix vanmiddag in Putten voor 75 jaar razzia

Alleen de echo van voetstap­pen doorbreekt de respectvol­le stilte tijdens razziarou­te in Putten

10:41 Elke voetstap maakt een gedachte los; 2,5 kilometer lang. We lopen letterlijk in de voetsporen van de 659 mannen die op 1 oktober 1944 tijdens de razzia in Putten worden opgepakt. Een dag later worden zij vanuit de Oude Kerk door de Dorpsstraat en Stationsstraat gemarcheerd om op het treinstation in veewagons te worden afgevoerd.