Probleem in je wijk? Melden en oplossen via Verbeterdebuurt

Veluwe is de bakermat van kamperen in Nederland: ‘In het begin werden tentjes zomaar ergens opgezet’

17 augustus Zo’n honderd jaar geleden streken de eerste kampeerders neer op de Veluwe. Campings bestonden in die tijd nog niet, dus werd de tent - of wat daarvoor moest doorgaan - opgezet in een willekeurig stuk bos of op het land van een welwillende boer. ,,Je kunt de Veluwe gerust de bakermat van het kamperen in Nederland noemen’’, zegt Hans Buiter, verenigingshistoricus van de ANWB.