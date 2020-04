Provincie Gelderland gaat N303 tussen Ermelo en Putten aanpassen, maar dodelijk ongeval roept vraagtekens op

Eerste vergunning in Putten voor huisvesten van arbeidsmi­gran­ten

31 maart Huisvesting van arbeidsmigranten is een omstreden onderwerp, niet alleen in Putten, maar ook in de regio. Overal waar initiatieven zijn om Polen of andere Oost-Europese arbeiders te huisvesten, komen buurtbewoners in opstand. Daarom heeft de gemeente Putten begin dit jaar haar beleid gewijzigd en gebieden aangewezen waar arbeidsmigranten mogen wonen.