Putten adopteert vijftig namen van monument in Amsterdam

Op het nieuw te bouwen monument van Daniel Libeskind in Amsterdam komt op elke baksteen de eerste voornaam, achternaam, geboortedatum en leeftijd bij overlijden van elk slachtoffer te staan, van Joodse Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Welke 100 namen precies door Putten worden geadopteerd, weet woordvoerder Okko van Dijk van het CDA Putten niet. ,,In september zijn we in Amsterdam geweest, Putten heeft verbondenheid met slachtoffers van razzia’s in de Tweede Wereldoorlog, dus ook met de 102.000 Joodse slachtoffers, van wie de namen op het nieuwe monument komen te staan. Wij adopteren er 100.’’

In Putten woonden in de Tweede Wereldoorlog weinig Joden. Wel hebben in 1942 tweehonderd Joodse gevangenen korte tijd verbleven in een werkkamp bij kasteel De Vanenburg. In 2016 is op 27 januari, de wereldwijde herdenkingsdag voor de holocaust, het monument Sara bij kasteel De Vanenburg onthuld, ter nagedachtenis van deze 200 Joden die naar Kamp Westerbork zijn afgevoerd.

Kosten

Uit pragmatische overwegingen koos Van Dijk voor het getal 100. De kosten voor het onderhoud per naam zijn 50 euro, dus daarmee komt het totaalbedrag op 5.000 euro, wat voor de gemeente Putten een behapbaar bedrag is als onvoorziene uitgave. Veertig Nederlandse gemeenten gingen Putten voor en kozen ook 100 namen.

,,Het zou mooi zijn als de lotsverbondenheid tussen Putten en de Nederlandse holocaustslachtoffers op deze manier verstevigd kan worden,’’ vindt Van Dijk. ,,De namen van de slachtoffers mogen niet verloren gaan. De namen brengen de ernst en de omvang van de razzia dichtbij. Dat geeft gelijk onze verbondenheid weer met het Namenmonument in Amsterdam. Als er 1 plaats in Nederland is, waar men weet hoe belangrijk het is de slachtoffers bij naam te herdenken, is dat Putten wel.’’

SGP wilde eerst niet meestemmen met de motie, maar ging na enige aarzeling toch akkoord.