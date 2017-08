Putten beloont mantelzorgers met geldbedrag

Het geld kan worden overgemaakt op een bankrekening, uitgekeerd worden in de vorm van VVV-bonnen of opgeladen worden als tegoed op de WCP-pas van de winkeliersvereniging Putten. Wie voor die laatste optie kiest krijgt van WCP 10 euro extra omdat de Puttense winkeliers ook graag hun waardering tonen voor mantelzorgers.

Mensen komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment wanneer zij in 2017 langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald hulp bieden of boden aan iemand in Putten met een psychische stoornis, ziekte of handicap.