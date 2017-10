Putten duwt en trekt aan toezegging Cornielje over verkeersveiligheid

Na tijdelijke maatregelen voor de onveilige oversteek van de Oude Rijksweg ter hoogte van de Hoofdlaan in Putten, is de volgende stap om iets te bedenken voor de lange termijn.

Dat zei wethouder Roelof Koekoek tijdens de gemeenteraadsvergadering in zijn antwoord op vragen van het CDA. Deze partij had de veiligheid van het kruispunt ter discussie gesteld en ook de onveilige smalle fietspaden langs de N303 tussen Putten en Voorthuizen.

De onderwerpen stonden vier maanden eerder ook op de agenda tijdens een bezoek van de commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Hij deed de toezegging dat er binnen twee jaar voor beide situaties een oplossing zou komen, maar dat de gemeente daar wel in mee moest denken.

Vragen

Okko van Dijk vroeg namens het CDA aan de wethouder of er al veel overleg is geweest met Arnhem, wat er al gedaan is en of hij er vanuit gaat dat de oplossingen er binnen twee jaar kunnen zijn.

Voor de veiligheid van de oversteek heeft Koekoek overleggen gehad met een bewonersgroep, de provincie en deskundigen. Het resultaat is een snelheidsbeperking op dat punt van 60 kilometer per uur. Voorheen mocht daar 80 worden gereden. Met een radar wordt gekeken of deze maatregel het gewenste effect heeft.

Gedragscampagne

Ook is er bij de kruising een gedragscampagne geweest waarbij overstekende leerlingen zijn bevraagd. Over hun oversteekgedrag en of ze bekend zijn met de situatie daar. In september vorig jaar kwam hier nog de 12-jarige Mees de Ridder uit Nijkerk om het leven. ,,We maken goede meters. Nu moeten we kijken wat voor de lange termijn de beste oplossingen zijn," aldus Koekoek.