Putten gaat meer woningen bouwen

Wethouder Nico Gerritsen (SGP) heeft dat toegezegd op de vergadering van de commissie Ruimte, nadat de partij WijPutten had voorgesteld om het aantal nieuw te bouwen woningen vanaf 2020 met dit aantal te verhogen. Fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten kwam met dit voorstel omdat in Putten veel behoefte is aan huur- en koopwoningen.

Zeven jaar

Luitjes: ,,Een wachttijd van zeven jaar voor een huurwoning bij de Woningstichting is tegenwoordig heel normaal en de prijzen voor koopwoningen zijn de pan uitgerezen. Putten is een van de duurste gemeenten in Gelderland geworden.”

Tijdens de economische crisis mocht Putten van de provincie maximaal 70 woningen per jaar bouwen. De gemeente Putten heeft twee jaar geleden besloten dit op te hogen naar 80 woningen per jaar. Na de verkiezingen van vorig jaar hebben de coalitiepartijen WijPutten, ChristenUnie en SGP vastgelegd dat er vanaf 2019 jaarlijks 100 nieuwe woningen bij moeten komen.

Voor WijPutten is dat niet genoeg. De partij wil voor het jaar 2035 1.500 nieuwe woningen hebben gerealiseerd in Putten. Luitjes: ,,De bouw van nieuwbouwwijk Rimpeler is gestart, al is het met vertraging, wegens procedures bij de Raad van State. Ook het bestemmingsplan van Matchpoint is vorige week onherroepelijk geworden en nog meer projecten zijn in een vergevorderd stadium. We moeten nu doorpakken.”

Putten Zuid