‘Putten gaf hoogbejaard stel door dwangsom ‘zetje’ om ze uit recreatiewoning te krijgen’

Komt er nu echt een ontslui­tings­weg in Put­ten-Zuid? ‘Nieuwbouw vergroot de noodzaak’

Er komt een ontsluitingsweg aan de zuidkant van Putten, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. In dit deel van het dorp komt veel woningbouw, die goed aangesloten moet worden op het wegennet. Gemeentewoordvoerder Toon Schuiling: ,,Er kwam eerder nooit wat van die weg, want er was altijd wat.”

15 februari