Putten geeft geen geld, maar koelkasten tegen hoge energierekening

UPDATE Rijkswater­staat na nieuwe storing Nijkerker­brug: ‘Wij betreuren dit enorm’

Voor de tweede dag op een rij zat de directe verkeersader tussen Nijkerk en Zeewolde urenlang volledig op slot. Oorzaak is opnieuw een technische storing in het bewegende deel van de Nijkerkerbrug. Rijkswaterstaat zit er enorm mee in de maag, maar heeft de boel weer onder controle. ,,We gaan dit tot op de bodem uitzoeken.’’