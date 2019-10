Putten geraakt door de warme belangstelling van Prinses Beatrix bij herdenking razzia

Geloof verloren

Dat gold ook voor de vader van Gerrie Zegers (84). Zij heeft haar vader voor het laatst gezien in de Oude Kerk, waar de mannen opgesloten zaten in afwachting van hun lot. Zeegers is één van de vier nabestaanden die voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst in diezelfde Oude Kerk een ontmoeting hadden met Prinses Beatrix, voor deze gelegenheid in stemmig zwart gekleed. ,,Ze vertelde mij dat ze zich goed kon voorstellen hoe verschrikkelijk het allemaal is geweest’’, zegt Zeegers, die zich al snel op haar gemak voelde bij de prinses. ,,Ze vroeg me of ik naast haar wilde zitten. Het is een ontzettend warme vrouw.’’ Beatrix vroeg Zeegers of ze door de razzia haar geloof was verloren. ,,Als kind van tien heb ik gezegd: ‘ik bid niet meer’. Daar kreeg ik mijn vader immers toch niet mee terug. Later is het verstand wel gekomen hoor’’, zegt ze. ,,Ik heb mijn geloof hervonden.’’