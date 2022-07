Putten heeft eindelijk een nieuwe coalitie: verkiezingswinnaars staan buitenspel

Politie denkt fietsendie­ven in Putten op te pakken, maar stuit op iets heel anders

De politie dacht op zaterdag 22 januari van dit jaar gestolen fietsen aan te treffen in een chalet in de buurt van Putten, dankzij de inzet van een lokfiets. De fietsen werden er niet gevonden, maar in plaats daarvan stuitte de politie wel op iets anders waar ze ook interesse in hadden.

15 juli