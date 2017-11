Putten hekelt hoge toren Strand Horst

Politie waarschuwt voor inbrakengolf in Harderwijk, Putten en Ermelo

13 november In Putten, Harderwijk en Ermelo zijn in de afgelopen vier dagen zes woninginbraken geweest. In 2016 kenden Harderwijk en Putten nog een daling in het aantal woninginbraken. Ermelo had in 2016 een stijging van 90 naar 102.