Putten herdenkt razzia en steunt Kamp Amersfoort

Wie helpt de Fietsersbond aan Gelderse routes voor snelle speed pedelec?

19 september De Fietsersbond is op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan het uitstippelen van routes voor de speed pedelec in Gelderland. Deze elektrische fietsen, die een topsnelheid hebben van 45 kilometer per uur, zijn namelijk niet overal welkom.