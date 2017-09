Putten herdenkt Razzia: Terugkeer Henk deed weduwen verdriet

Putten zweeg lang over de razzia in oktober 1944. Nu wonen steeds meer Puttenaren de herdenking van het drama bij. Henk Vonhof overleefden de razzia. Eindelijk is er ook aandacht voor zijn verhaal. ,,Bij een ander was het erger.’’

,,Het is gebeurd en je hebt het er niet over. Zo gaat dat hier in Putten”, zegt Zwollenaar Bert Vonhof (44). Als geboren en getogen Puttenaar is hij blij dat hij samen met zijn vader Lub (78) en zoon Sam (15) voor de EO-camera’s van het programma Geloof en een Hoop Liefde het verhaal over zijn opa heeft mogen vertellen. Opa Henk werd samen met zijn broer Joop en 646 andere mannen op de bewuste oktoberdag afgevoerd naar Kamp Amersfoort om vervolgens in andere kampen terecht te komen.

Opa Henk keerde, net als zijn broer en 46 andere Puttenaren, na acht maanden terug. Volgens kleinzoon Bert is er weinig aandacht voor de mensen die terugkeerden. ,,Bij de razzia gaat het altijd over de dood en verdoemenis. Ik ben blij dat mijn opa na al die jaren nu toch een stukje waardering krijgt.”

Nieuwe pak

Volledig scherm Drie generaties Vonhof zijn maandag te zien in een programma bij de EO over de razzia van Putten. © Ruben Schipper Lub was een jongetje van vijf jaar toen hij zijn vader door de Duitsers op transport gezet zag worden. Het was een vergelding voor een aanslag van het verzet op de Duitse bezetters. ,,Het was een prachtige dag, mooi weer. Ik zie mijn vader nog staan in zijn nieuwe pak’’, weet Lub.



,,Toen kwamen er mensen aanrennen die vertelden dat huis-aan-huis mannen werden opgepakt. Mijn vader rende mee, maar hield dat, door de zware brandwonden die hij had opgelopen, niet vol. Met een witte zakdoek op de rand van een sloot werd hij eruit geplukt en meegenomen. Door die vluchtpoging werd hij in de strafploeg van 30 man gezet. Ze hebben de hele dag tussen De Heerdt en de kerk gezeten. Ze zouden worden afgeschoten, maar mochten op het laatste moment achteraan sluiten aan de rij die op transport ging. Hij zat in de laatste wagon en ik heb hem nog een hand kunnen geven als afscheid.”

Kereltje

Na acht maanden werd Lub van school gehaald en zag hij in de keuken zijn vader zitten. ,,Een kereltje van 45 kilo die amper nog kon lopen. Ik herkende hem niet eens en vluchtte op mijn moeders schoot.”



Van zijn vader hoorde hij weinig over de belevenissen in de kampen. ,,We hadden het er niet over. Het was gewoon gebeurd. En ik zou het toch niet begrijpen omdat ik het niet had meegemaakt. Mijn vader is er als een achterlijke tegenaan gegaan om er financieel weer bovenop te komen. Je loopt niet te koop met je problemen.”

Quote Je loopt niet te koop met je problemen Lub Vonhofs

De jonge Bert had altijd de wens een spreekbeurt te houden over het verhaal van zijn opa. ,,Nooit gedaan, want ik stond bij opa voor een dichte deur.’’



Volgens de Zwollenaar heeft de razzia en de terugkeer van zijn opa het gezinsleven gedomineerd. ,,Overal voel je de beladenheid en de pijn, maar voor onze emoties is geen ruimte. Het is meer van kom op man, stel je niet aan. Bij een ander is het altijd nog erger.”

Helden

De teruggekeerde mannen werden niet als helden binnengehaald. Integendeel. Aanvankelijk hoorden ze van weduwen ‘waarom jij wel en mijn man niet’. Het zorgde voor pijn en verdriet waar ook niet over werd gesproken. Bert heeft tijdens de opnames voor de EO, waarbij hij zijn eigen vader interviewt, gemerkt hoe diep het zit. ,,Ik heb emoties gezien, die ik nog niet eerder bij hem heb ervaren. Voor mij is de cirkel nu rond. Mijn hele leven heb ik overal een verhaaltje gehoord, afgevlakt en zonder details. Nu zie ik het in perspectief en is het een geheel geworden.”

Quote Ik hoef niet naar een standbeeld voor één keer Bert Vonhofs Voor de Vonhofs is de razzia dichtbij en tegelijk zo ver weg. Vader Lub en moeder Geesje bezoeken jaarlijks de herdenking. Bert is er op zijn beurt nog nooit geweest. Lub: ,,Ik wilde mijn kinderen er niet mee belasten. Ze zouden het toch niet begrijpen. Het is gewoon gebeurd...”



Voor Bert is dat de ‘spijker op zijn kop’ als het gaat om de zwijgzaamheid. Maar zelfs nu, met zijn eigen besef en kennis, gaat de Zwollenaar niet naar de herdenking. ,,Ik hoef niet naar een standbeeld voor één keer. Ik denk er liever elke dag een beetje aan.”